Parque Recreativo Kaybal: el destino familiar en Esquipulas Palo Gordo

Ubicado en Esquipulas Palo Gordo, el Parque Recreativo Kaybal se consolida como uno de los mejores destinos familiares de San Marcos. Este escape natural ofrece cabañas de madera, senderos y su principal atractivo: la convivencia con llamas peruanas.

Entre montañas cubiertas de neblina y un clima fresco característico del caserío Buena Vista, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, el Parque Recreativo Kaybal se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan convivir con la naturaleza y disfrutar de un ambiente familiar.

Ubicado en el kilómetro 262, camino hacia la zona costera, el parque ofrece una variedad de servicios y atractivos que lo distinguen en la región. El lugar cuenta con un restaurante de estilo campestre, amplias áreas verdes, puentes colgantes, pérgola para eventos y senderos rodeados de vegetación.

El lugar se encuentra en el caserío Buena Vista, donde se puede apreciar la cima de los volcanes Tajumulco y Tacaná. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Uno de sus mayores encantos es la presencia de llamas peruanas, dos de ellas nacidas en el mismo parque, además de burritos y ovejas, lo que permite una experiencia cercana con los animales, especialmente para los niños.

El costo de ingreso es de Q25 para adultos y Q10 para niños, permitiendo el ingreso de alimentos o si se prefiere, el consumo en el restaurante del lugar. La pérgola también puede alquilarse para cumpleaños, convivios, graduaciones y otros eventos.

Hay llamas peruanas, las cuales son el principal atractivo para los visitantes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Para quienes buscan una estadía más prolongada, Kaybal cuenta con cabañas de madera equipadas con calentador, área para preparar café, frigobar y un entorno totalmente natural. El precio por pareja es de Q600, con un costo adicional de Q200 por persona extra, para un máximo de cinco personas, incluyendo desayuno. Durante la noche, los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo de luces provenientes de la zona costera e incluso de Tapachula, México.

El servicio del comedor también esta disponible para todos los visitantes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Las actividades nocturnas incluyen fogatas grupales y espacios destinados para acampar. Gracias a su amplitud, el parque recibe constantemente escuelas, colegios, iglesias y grupos diversos sin límite de capacidad. El horario de atención es de 8:00 a 18:00 horas, mientras que las cabañas están disponibles a partir de las 15:00 horas.

De cara a la temporada navideña, Kaybal se prepara para realizar aperturas nocturnas especiales con iluminación, con el objetivo de crear un ambiente festivo y familiar para visitantes locales y turistas. Para reservas o consultas, los interesados pueden comunicarse al 4064-5043. El parque también está presente en Facebook, Instagram y TikTok como Parque Recreativo Kaybal.

Los visitantes pueden disfrutar las vistas panorámicas del atardecer. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Dedy Cifuentes, encargada del parque, invitó a la población a visitar el lugar. "Los esperamos aquí en Parque Recreativo Kaybal. Es un ambiente familiar, muy agradable. Aquí pueden pasar todo el día, traer sus alimentos o disfrutar del restaurante", expresó.