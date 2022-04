Christian Nodal sí lanzará la canción que grabó con Belinda

Christian Nodal lanzará con Tini una canción que grabó junto a Belinda cuando eran pareja .

Cuando Belinda y Christian Nodal aún eran pareja, anunciaron que sacarían un dueto para San Valentín, "Voy a sacar una canción con Christian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama, 'Por el resto de tu vida'", dijo Belinda en un programa de televisión en aquella ocasión.

Sin embargo, dos días antes de que esto sucediera, la pareja terminó su compromiso. Lo ocurrido con la promesa del dueto no pasó por desapercibido por los seguidores de Nodal, quienes se quedaron con la duda de lo que pasaría con este sencillo y ahora sabemos cuál será su destino, ya que según el cantante mexicano lanzará la canción junto a Tini.

Christian Nodal lanzará "Por el resto de tu vida" con Tini

Durante una transmisión en Twitch, un usuario no dudó en preguntarle a Nodal qué pasaría con el dueto que había grabado con Belinda. "Christian, ¿dime si va a salir Por el resto de tu vida?’, a lo que el cantante contestó: ‘Sí va a salir, pero con Tini’".

Ante esta revelación, muchos fans cuestionaron la decisión del cantante y él defendió su postura, de acuerdo a Eonline.

"Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho".

Aunque en su momento Christian Nodal y Belinda no dieron muchos detalles de la canción, se sabe un fragmento de cuál es la letra, gracias a unas historias de Instagram de Nodal cantando a capella, "Ahora qué hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir’.