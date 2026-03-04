Submarino abatió una nave militar de Irán en aguas internacionales (video)

-

El ataque representa el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense en más de siete décadas.

Un submarino abatió una nave militar de Irán en aguas internacionales, lo que constituye el primer caso de destrucción de un buque enemigo mediante torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

El submarino estadounidense hundió a la fragata iraní Iris Dena.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó el video del ataque y afirmó que la embarcación iraní fue alcanzada por un torpedo mientras navegaba cerca de las costas de Sri Lanka, creyendo estar fuera de peligro.

Asimismo, afirmó que, a cuatro días del inicio de las hostilidades, Estados Unidos mantiene la ventaja y anticipó el uso de bombas de gravedad de precisión, asegurando un arsenal "casi ilimitado".

AHORA: HUNDIDO EL "SOLEIMANI"



Pete Hegseth anuncia que fue hundido el "Shaheed Soleimani" principal buque de combate de superficie de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Vía @SecWar / @Wikipedia pic.twitter.com/w74ef0DHdn — MiguelÁngelRodríguez (@MiguelContigo) March 4, 2026

El ataque se produjo a unos 74 kilómetros del puerto de Galle, en la costa suroccidental de Sri Lanka. El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó en el Parlamento que la fragata iraní transportaba al menos 180 tripulantes.

El hundimiento del Iris Dena marca un hecho sin precedentes en las operaciones navales contemporáneas y ha generado una respuesta internacional inmediata, intensificando el escenario de confrontación en el Océano índico.

ESTADOS UNIDOS UTILIZÓ UN SUBMARINO PARA HUNDIR A LA FRAGATA IRANÍ, IRIS DENA, EN AGUAS INTERNACIONALES

El momento del impacto del torpedo que hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico

El momento del impacto del torpedo que hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico

Un submarino abatió una nave militar de Irán en aguas internacionales…

