Temblor de 4.9 sacude parte del territorio nacional este miércoles

El epicentro se registró este miércoles y tuvo una magnitud de 4.9

Un temblor fue registrado al filo del medio día de este miércoles 4 de marzo a las 11:55 horas.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.9.

El epicentro se registró en el Océano Pacífico, con una profundidad de 54.54 kilómetros. No se registran daños.