Christian Nodal se quitará los tatuajes del rostro por esta razón

Christian Nodal reveló recientemente en una entrevista que se quitará los tatuajes por una fuerte razón.

El famoso cantante mexicano aseguró que quiere que su bebé "conozca su cara". Por ello, se quitará los tatuajes de su rostro.

Él y su pareja, Cazzu, revelaron en abril que están esperando un bebé y a partir de ello se generó furor entre los fans y muchos están pendientes de cada detalle nuevo.

En una conversación en el programa sudamericano "Lo sé todo Colombia", Christian dijo esperan una hija y agregó sus planes de limpiarse del arte en la piel.

"Voy abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita", dijo.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran, me gustaría que mi hija me conozca, que conozca mi carita, ¿me entiendes?, explicó.

MIRA EL MOMENTO: