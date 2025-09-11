¡Inquebrantable! Sergio Chumil avanza en la mítica Vuelta a España

Hacia la historia se dirige el tecpaneco Sergio Chumil, quien escribió otro capítulo en la Vuelta a España 2025 al completar el trayecto de 143 kilómetros de la etapa 17, en otra muestra de su resistencia y coraje para competir al más alto nivel del ciclismo mundial.
El pedalista del Burgos Burpellet BH no se rinde y sigue firme en el objetivo de convertirse en el primer guatemalteco en terminar una de las tres grandes contiendas del pedal. Durante la jornada de este miércoles ingresó en el puesto 133, a 27 minutos y 17 segundos del ganador, el italiano Giulio Pellizzarri.
Chumil, recién renovado hasta 2028, con el equipo español, tuvo piernas para sortear las dificultades que representa la montaña, su especialidad, aunque está claro que la gastroenteritis que padeció en los días anteriores, ha mermado el potencial con el que le vimos al principio.
En la clasificación general, "Chumisil" descendió al puesto 86, con una diferencia de 2 horas, 40 minutos y 41 segundos del líder, Jonas Vingegaard, quien se perfila a conquistar por primera vez la Vuelta a España, después de ser segundo en la edición de 2023.
Este jueves se disputará la decimoctava etapa, una contrarreloj individual con salida y llegada en Valladolid y un recorrido de 27.2 km.