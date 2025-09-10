¿Adiós al Cementos Progreso? El césped natural que seduce a Guatemala.

-

La casa de Municipal, el estadio El Trébol, que hace un mes estrenó alumbrado eléctrico, toma fuerza para ser la sede de la Selección de Guatemala durante los partidos contra Panamá y Surinam, en noviembre, en el cierre de la última ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026.

El futbol desplegado en el Rommel Fernández, de Panamá, con césped natural, de donde sacaron un valioso empate (1-1) motivó a los jugadores de la Azul y Blanco a pensar en un cambio de sede, en lugar del Cementos Progreso, con pasto sintético.

El aforo del recinto escarlata es de 10 mil aficionados, menor que el de la zona 6, pero eso no sería problema, según las declaraciones del presidente de la Federación de Futbol, Gerardo Paiz, quien reveló que ya tuvo pláticas con su homólogo de los escarlatas, Gerardo Villa.

En junio de 2021, Curazao y las Islas Vírgenes Británicas se midieron por las eliminatorias.

"Ya tuve un acercamiento con los Villa, y lo único que necesito es la aprobación del entrenador Luis Fernando Tena. Si él me lo pide lo hago, y si no, no lo hago. El estadio de El Trébol ya está autorizado para un partido de esa categoría", expresó el dirigente.

Ya el lateral José Morales, quien conoce bien esa cancha, tras su arribo de territorio canalero, alabó esa intención: "La mayoría estamos acostumbrados a jugar en cancha natural, nos vendría mejor, pero hay que estudiarlo y ver las opciones".

El Trébol ya albergó un partido de eliminatorias, rumbo a Catar 2022, cuando Islas Vírgenes Británicas fue local administrativo y cayó 8-0 contra Curazao, en junio de 2021. Ahora, será decisión de Luis Fernando Tena y sus dirigidos. Todos lo ven con buenos ojos y en los próximos días podría concretarse.