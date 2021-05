Ciberataque deja sin gasolina a parte de Estados Unidos

Un grupo de piratas cibernéticos desconectó y robó más de 100 gigabytes de información de la mayor red de oleoductos de EE.UU.

Virginia, Estados Unidos, se declaró estado de emergencia tras un ciberataque que detuvo las operaciones de un importante oleoducto que provee combustible a la costa este.

El gobernador Ralph Northam firmó una orden ejecutiva el martes por cualquier posible problema de suministro energético que se presente tras el ataque al sistema.

Un grupo de piratas cibernéticos desconectó y robó más de 100 gigabytes de información de la compañía Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos.

Esta crisis del suministro afecta a estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia, y Virginia. Sin embargo la Casa Blanca, instó a los estadounidenses a no acumular carburantes en casa.

"No es que tengamos una escasez de gasolina, es que tenemos una escasez de suministros. Las cosas volverán a la normalidad pronto", dijo la secretaria de Energía de EE.UU, Jennifer Granholmla, que habló de la gestión del Gobierno en colaboración con la empresa Colonial para que reanude su operación.

Colonial, la empresa que provee el 45% del combustible que se consume en el este de Estados Unidos, interrumpió sus operaciones el pasado viernes tras ser blanco del ataque de un "ransomware", programa que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una recompensa para liberarlo.

Directivos de la compañía avisaron que tomará varios días hasta que vuelva a pleno funcionamiento.

Granholmla advirtió a los dueños de las gasolineras que no tolerarán "un aumento excesivo de precios" de los combustibles.