Un guatemalteco imparable: Sergio Chumil firma hasta 2028 con el Burgos Burpellet

La buena actuación que ha tenido el pedalista guatemalteco Sergio Chumil, le valió para que el Burgos Burpellet le renovara el contrato hasta 2028, según comunicó el equipo español este lunes en sus plataformas oficiales.

"¡Guatemala, sigamos haciendo historia juntos! Sergio Chumil renueva con el Burgos Burpellet BH hasta 2028. Queremos que siga su progresión con nosotros y sea un líder del equipo. Seguro que llegará lejos en el ciclismo", publicó el Burgos.

Chumil se ha destacado en Europa, donde ha ganado dos etapas, en la Vuelta a Zamora 2023, y este año en la reina de O Gran Camiño, además de tener un buen desempeño en la Vuelta a España, en la que en las primeras jornadas llegó a estar en el top 20.

El oriundo de Tecpán, Chimaltenango, está a 6 etapas en la ronda española de hacer historia, pues se convertiría en el primer guatemalteco en lograrlo.

Este lunes, hubo descanso lo cual fue clave para que Chumil recuperara energías, después de sufrir una gastroenteritis y perder puestos en la clasificación general. Actualmente, ocupa el puesto 81, a 2 horas, 1 minuto y 39 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard.

La Vuelta a España se reanuda este martes, con un tramo de 167.9 kilómetros, entre Poio y Mos Castro de Herville. La gran meta del pedalista nacional es culminar las 21 etapas.