¿Sorpresa en el campo? La alineación de Tena para el crucial duelo contra Panamá

Faltando pocas horas para el partido crucial en la Ciudad de Panamá, se ha filtrado la alineación que el técnico Luis Fernando Tena plantearía para afrontar este crucial partido para la Azul y Blanco.

Aunque las fuentes oficiales (Fedefut o Concacaf) todavía no han publicado la alineación para el duelo de esta noche en el que Guatemala visita a la favorita Panamá, varias páginas de contenido deportivo dan por hecho el once inicial para la Bicolor.

— FFG (@fedefut_oficial) September 8, 2025

El técnico mexicano Luis Fernando Tena habría cambiado de esquema, y con ello también hecho tres modificaciones en cuando a los hombres que saltarán de inicio al terreno de juego. El cambio obligado es en el medio por la lesión que sufrió Stheven Robles en el partido contra El Salvador, los otros dos han sido por decisión técnica y tratando de encontrar a quienes más se adecuaran al nuevo orden táctico.

Plantará una línea de cinco defensores, con dos carrileros abiertos, dos stoppers y un líbero, la línea del medio iría con doble contención, para dejar a dos extremos ofensivos detrás de una sola referencia en punta.

En la portería no habrá novedad, pues el seleccionador sigue apostando por Nicholas Hagen. A la línea de cuatro habitual conformada por Aarón Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales, se agregará José Ardón. En este caso, Pinto será el hombre libre entre los dos stoppers (Ardón y Samayoa).

Jónathan Franco no se mueve en la contención, y en lugar de estar acompañado por el "Pelón" Robles, saldrá José Rosales. En los extremos estarán Óscar Santis (derecha) y Rudy Muñoz (izquierda).

La última sorpresa es en la delantera, pues se manejaba la opción de Darwin Lom en lugar de Rubio Rubín, pero el elegido por Tena y su cuerpo técnico fue Arquímides Ordóñez, el hombre del Loudoun United de la USL, y figura en las elimiantorias sub-20 rumbo a Argentina 2023.