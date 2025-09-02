El ciclista guatemalteco Sergio Chumil escala al top 20 de la Vuelta a España

-

El ciclista guatemalteco le hace honor a su apodo "Chumisil" y vuela en el décimo día de la Vuelta a España.

También te puede interesar: Así le ha ido a Guatemala contra El Salvador a lo largo de la historia

Sergio Geovani Chumil González está dejando su nombre estampado en la Vuelta a España, pues escaló del puesto 23 para ingresar en el top 20 de la clasificación general, en una etapa 10 que vio como ganador al australiano Jay Vine, además que el danés Jonas Vingegaard recuperó el liderato de la competencia.

En el día, el oriundo de Tecpán cruzó la meta en el lugar 36, a 2:46 minutos del ganador Vine, quien registró 3:56:24 horas, pero su excepcional desempeño le permitió escalar tres posiciones.

#LaVuelta25



¡Volvió la acción, volvió la alta montaña!



Otra etapa rapidísima en Navarra, donde Chumil mantuvo sus buenas sensaciones ✅



@SprintCycling #CicloturismoBurgos pic.twitter.com/94y7jhseRB — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) September 2, 2025

Además, el guatemalteco de 25 años se ubica quinto dentro del top 10 de los mejores jóvenes (menores de 26) del giro hispano, y es el tercer mejor latinoamericano, solo detrás del colombiano Egan Bernal (11) y el ecuatoriano Harold López (17).

"Fue una etapa bastante dura. La fuga se hizo después de los 100 kilómetros y eso hizo que el pelotón se desgastara y que llegáramos con fatiga. Pero aquí no hay etapa fácil, tocó estar a tope desde el primer kilómetro", comentó "Chumisil".

Por su parte, el ganador Vine aventajó en 35 segundos a Castrillo y en 1:04 a Javier Romo. Por detrás, ingresaron los favoritos al podio final, entre ellos Vingegaard y el portugués Joao Almeida (a 1:05).

El danés Torstein Traen, que comenzó la jornada con el maillot rojo de líder de la carrera, ahora quedó con 26 segundos de desventaja respecto a Vingegaard, quien le arrebató el primer puesto.