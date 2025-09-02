Así le ha ido a Guatemala contra El Salvador a lo largo de la historia

-

Guatemala tiene centrada su atención en El Salvador, vecino contra el que existe una vieja rivalidad y ostenta una marcada ventaja en el balance histórico, de cara al choque de este jueves, en el arranque de la última fase de las eliminatorias mundialistas.

Ambos combinados se midieron en este año por vez 91, en un partido de fogueo en Tennessee, Estados Unidos, con un empate 1-1 como saldo, aunque hay que resaltar que jugamos con un cuadro alternativo y sin la mayoría de nuestros los legionarios.

Fue la igualdad número 26 contra 41 triunfos de la oncena guatemalteca y 24 del combinado salvadoreño, contabilizando encuentros amistosos y oficiales, pero ¿cómo nos ha ido contra ellos solo en duelos de eliminatorias mundialistas?

Según las estadísticas, en ese rubro a los cheros los hemos enfrentado 9 veces rumbo a una Copa del Mundo y todo está equilibrado, con 3 victorias para cada uno y 3 empates, siendo la última vez que se vieron las caras para esta clase de competencia, hace 25 años.

En 2000, rumbo a Corea y Japón 2022, la Selecta vino a sorprender a Guatemala al vencerla 1-0 y luego hubo empate en la vecindad. Cabe resaltar que ningún combinado se clasificó para la siguiente ronda de las eliminatorias.

Aunque en la actualidad, en los últimos 10 encuentros, la Bicolor chapina suma 4 victorias, contra 3 derrotas y 3 empates, está claro que para soñar con ir al Mundial 2026 está obligada a empezar con el pie derecho este jueves frente a los salvadoreños.