Científicos descubren una nueva especie de serpiente

Solo se conocen tres especímenes de esta nueva especie de serpiente, llamada Levitonius mirus.

La nueva especie también es conocida como serpiente excavadora enana de Waray, originaria de las islas de Samar y Leyte en Filipinas.

El nombre común de la serpiente honra a la población de Waray, que habita el área donde se encontraron los especímenes.

El nombre científico es en honor a Alan Leviton, un investigador de la Academia de Ciencias de California que ha pasado décadas estudiando serpientes en Filipinas.

Esta serpiente tiene la menor cantidad de vértebras de todas las especies de serpientes en el mundo y posee un cráneo largo y estrecho en relación con su tamaño. Sus escamas son muy iridiscentes y es probable que su dieta esté basada en lombrices de tierra.

A New, Miniaturized Genus and Species of Snake (Cyclocoridae) from the Philippines

Jeffrey L. Weinell, Daniel J. Paluh, Cameron D. Siler & Rafe M. Brown@jeffweinell

Read this OPEN ACCESS paper at https://t.co/50Dk9F1OBW pic.twitter.com/nFuizmKN9Y — ASIH (@IchsAndHerps) December 23, 2020

Jeff Weinell, asistente de investigación graduado en el Instituto de Biodiversidad de la Universidad de Kansas, descubrió que estos tres especímenes de serpientes encontrados en misiones de campo entre 2006 y 2012 pertenecían a una categoría propia.

Los hallazgos se obtuvieron con base ​​en métodos que incluyen análisis de ADN y tomografías computarizadas para observar la estructura ósea de las serpientes. El estudio se publicó el miércoles en la revista Copeia.

La Levitonius mirus alcanza solo los 17 centímetros de largo, "Es del tamaño de un lápiz. Los parientes más cercanos podrían ser de tres a cuatro veces más grandes", señaló Weinell.

La serpiente se describe como un género y una especie "miniaturizados". Viven bajo tierra, por lo que es difícil encontrarlas a menos que se tengan las condiciones perfectas que las hagan salir a la superficie.

*Con información de CNN

TE PUEDE INTERESAR:

Esto esconde en el fondo "El Gran Agujero Azul" de Belice

LEE ADEMÁS: