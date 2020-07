Han pasado más de seis meses desde que el mundo conoció a uno de los enemigos más mortales y que sigue cobrando la vida de miles de personas en diversos países del mundo. El coronavirus se ha encargado de poner de cabeza a la comunidad científica que lucha para encontrar una cura y definir los métodos de transmisión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó desde un principio que las gotas que arroja una persona al toser o estornudar son una de las principales forma de contagio que entra por los ojos, la nariz y la boca de otra persona.

Sin embargo, un grupo de más de 200 científicos ha emitido una carta dirigida a la OMS, donde afirman que “existe evidencia suficiente para que se aplique el principio de precaución para controlar la pandemia, a la espera de disponer de una vacuna, se deben interrumpir todas las vías de transmisión”, según resalta un artículo de El País de España.

La carta que será publicada en la revista Clinical Infectious Diseases, alerta sobre algunos casos en los que existe transmisión del virus por la vía aérea.

Por ejemplo, el restaurante chino en el que cinco comensales de las mesas cercanas terminaron infectados por el paciente cero.

En ese caso ejemplar, los científicos observaron gracias a las cámaras del local que no hubo ninguna interacción entre los contagiados y el paciente cero.

La vía de infección tuvo que ser a través de las gotitas en suspensión que circularon entre ellos durante la hora que compartieron ese punto del local. El factor determinante fue la nula ventilación de la sala y el aire en recirculación, provocando que los clientes permanecieran expuestos ante los agentes infecciosos.

Las condiciones en los locales interiores son determinantes y deben tenerse en cuenta. Los expertos no están descubriendo una vía principal o inesperada, tan solo suman la evidencia de distintos escenarios para avisar de que, sobre todo en interiores, solo la distancia física no sirve.

Hay situaciones en las que se puede dar contagio por aerosoles, estas pequeñas partículas que pueden permanecer en suspensión y que pueden infectar a alguien. A las recomendaciones generales debe sumarse la de la ventilación a conciencia de interiores y, si es posible, trasladar al exterior los eventos, donde los contagios son infinitamente menores porque el viento diluye las partículas.

Los expertos resaltan su preocupación porque muchas personas pueden pensar que están protegidas con los protocolos ya establecidos de higiene y distanciamiento, cuando es necesario tener una ventilación adecuada en los lugares para reducir el riesgo de una infección. Este asunto preocupa a los científicos cuando los países permitan las actividades laborales o de entretenimiento en lugares cerrados, como restaurantes, discotecas y oficinas.

Fuente: El País

“El problema no es si la transmisión por el aire es una vía más o menos importante, la clave es dónde. En lugares bien ventilados, esto no es un problema en absoluto porque las gotitas cargadas de virus se eliminan rápida y eficientemente. Pero si la ventilación no es eficiente, como en muchos lugares públicos cotidianos, esta podría ser la ruta principal”, aseguraba Lidia Morawska, una de las primeras defensoras de esta vía de transmisión, cuando ya había redactado esta carta abierta.