Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! Anuncian cierre de carril auxiliar hacia el Trébol para este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de octubre de 2025, 07:26
Los trabajos en el paso a desnivel continúan. (Foto: CIV)

Los trabajos en el paso a desnivel continúan. (Foto: CIV)

Si piensas transitar por el sector, toma en cuenta que el paso estará complicado.

OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Trabajos entre la Hincapié y Boca del Monte provocarán cierre vial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este sábado se realizarán trabajos en el Paso a Desnivel de la Calzada Roosevelt.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas.
Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

De acuerdo a la información compartida en sus redes sociales, el carril auxiliar de la 9a. avenida de la zona 11, hacia el Trébol, estará cerrado a partir de las 15 horas de este sábado 4 de octubre.

El cierre durará hasta las 05:00 horas del domingo 5 de octubre.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar