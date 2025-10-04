¡Atención! Anuncian cierre de carril auxiliar hacia el Trébol para este sábado

Si piensas transitar por el sector, toma en cuenta que el paso estará complicado.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este sábado se realizarán trabajos en el Paso a Desnivel de la Calzada Roosevelt.
De acuerdo a la información compartida en sus redes sociales, el carril auxiliar de la 9a. avenida de la zona 11, hacia el Trébol, estará cerrado a partir de las 15 horas de este sábado 4 de octubre.
El cierre durará hasta las 05:00 horas del domingo 5 de octubre.