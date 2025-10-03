¡Atención! Trabajos entre la Hincapié y Boca del Monte provocarán cierre vial

Este martes 7 de octubre se iniciarán los trabajos para protección de talud.
EN CONTEXTO: Tormentas eléctricas: así estará el clima este sábado 4 de octubre
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) anunció un cierre temporal en el km. 11.5 de la RD-GUA-01-01 ruta entre la Hincapié y Boca del Monte por trabajo de protección en el talud.
Los trabajos se realizarán el próximo martes 7 de octubre desde las 9 horas, por lo que alertan a los usuarios que transitan en el sector, pues el carril estará inhabilitado.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales estará coordinando el cierre por la seguridad del personal y de los usuarios de la ruta.