¡Atención! Trabajos entre la Hincapié y Boca del Monte provocarán cierre vial

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) anunció un cierre temporal en el km. 11.5 de la RD-GUA-01-01 ruta entre la Hincapié y Boca del Monte por trabajo de protección en el talud.

Los trabajos se realizarán el próximo martes 7 de octubre desde las 9 horas, por lo que alertan a los usuarios que transitan en el sector, pues el carril estará inhabilitado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales estará coordinando el cierre por la seguridad del personal y de los usuarios de la ruta.

Comunicado oficial del cierre temporal de carril entre la Hincapié y Boca del Monte. (Foto: COVIAL)