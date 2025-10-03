Versión Impresa
¡Atención! Trabajos entre la Hincapié y Boca del Monte provocarán cierre vial

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de octubre de 2025, 16:39
El derrumbe que causo daños en el talud sucedió el pasado 27 de septiembre.&nbsp;(Foto: Wilder López/Soy502)

Este martes 7 de octubre se iniciarán los trabajos para protección de talud.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) anunció un cierre temporal en el km. 11.5 de la RD-GUA-01-01 ruta entre la Hincapié y Boca del Monte por trabajo de protección en el talud.

Los trabajos se realizarán el próximo martes 7 de octubre desde las 9 horas, por lo que alertan a los usuarios que transitan en el sector, pues el carril estará inhabilitado.  

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales estará coordinando el cierre por la seguridad del personal y de los usuarios de la ruta. 

Comunicado oficial del cierre temporal de carril entre la Hincapié y Boca del Monte. (Foto: COVIAL)
