Las siete procesiones que recorrerán la ciudad esta primera semana de Cuaresma

-

Con la llegada de la Cuaresma, la Ciudad de Guatemala se transformará en un escenario de tradición y fe.

Durante seis días consecutivos, distintos templos del Centro Histórico abrirán sus puertas para el paso de cortejos procesionales que forman parte esencial de la identidad cultural y espiritual.

1. Martes antes de Ceniza, 17 de febrero

Jesús Nazareno de la Indulgencia, de 18:00 horas a 19:30. La procesión partirá de la Iglesia y Rectoría Beatas de Belén, en la zona 1.

2. Miércoles de Ceniza, 18 de febrero

Santísima Virgen Dolorosa Franciscana, de 15:00 horas a 18:00. El cortejo partirá del histórico Templo de San Francisco, en la zona 1.

3. Jesús Nazareno de la Justicia, 18 de febrero

La salida será a las 16:00 horas y la entrada a las 22:00 horas. La procesión partirá de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, conocida como El Calvario.

4. Primer jueves de Cuaresma, 19 de febrero

Procesión del Silencio con Jesús Nazareno de los Milagros, de 14:30 a la 1:00 de la madrugada. El recorrido partirá del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.

5. Primer viernes de Cuaresma, de 20 de febrero

Jesús Nazareno de la Confesión, saldrá a las 19:00 horas y entrará a las 22:00. El cortejo partirá de la Rectoría Santa Catalina, en la zona 1.

6. Primer sábado de Cuaresma, 21 de febrero

Procesión infantil de Santa Teresa, con salida a las 14:00 horas y retorno a las 17:00. La procesión saldrá de la Rectoría de Santa Teresa.

7. Primer domingo de Cuaresma, 22 de febrero

Jesús Nazareno del Consuelo, con salida a las 14:00 horas y entrada a las 22:30. El recorrido partirá de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, conocida como el Templo de la Recolección.