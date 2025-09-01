Cilindro de gas explota en venta de comida y deja varios heridos en Quiché

La explosión de un cilindro de gas provocó una emergencia en la cabecera departamental de Quiché.
Un accidente en una venta ambulante de comida dejó varios heridos, en el parque central de Santa Cruz de Quiché, este domingo 31 de agosto.
En video quedó grabado el momento en que un triciclo prende en llamas y posteriormente explota un cilindro de gas que era usado para preparar platillos en ese transporte.
Todo ocurrió en un sector en el cual se encontraban varias personas, por lo que hubo quienes resultaron con quemaduras. De acuerdo con información preliminar, entre los heridos habría un bombero.
En esta grabación se muestra el accidente, desde otro ángulo: