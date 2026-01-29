Estos son los 5 departamentos que registran el mayor número de homicidios

-

Guatemala es el que más homicidios registra con 90 víctimas.

Del 1 al 27 de este mes, a nivel nacional, 173 personas entre hombres y mujeres han perdido la vida al ser atacados con arma de fuego y la mayor cantidad de estas muertes se concentran en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Petén, Chiquimula y Santa Rosa, según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El departamento de Guatemala es el que más homicidios registra con 90 víctimas, de estos, 76 son hombres y 14, mujeres.

La mayoría de las víctimas de violencia son hombres. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En dicha localidad se sigue manteniendo la tendencia del año pasado, cuando centralizó el 47 % de las muertes violentas registradas a nivel nacional, según análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

La estadística del Inacif incluye el reporte del día 18 de este mes, cuando ocurrió una serie de ataques en varias zonas que causaron la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Zonas más afectadas

En la capital, ocurre uno de cada cinco homicidios del país.

Los datos de 2025 y las proyecciones de 2026 confirman que el 54 % de los asesinatos en el municipio capitalino se concentran en las zonas 18, 7, 6, 12 y 1, donde se concentra la presencia de pandillas, refiere el Índice de Denuncias de Delitos (IDD).

De acuerdo con el análisis la concentración criminal, en la región central no presenta variaciones significativas respecto al comportamiento observado en 2025.

El segundo departamento con más muertes homicidas es Escuintla, con 26, ocurridos en los primeros 27 días de enero, seguido de Petén con nueve, en el mismo período.

Factores

David Casasola, investigador del CIEN, explicó que entre los factores que inciden en mayor criminalidad en las distintas áreas del país, son los lugares en donde hay mayor concentración de actividad económica como en el área metropolitana, pues ahí hay más oportunidad de desarrollo para el crimen organizado, también en donde hay mayor concentración de pandillas y, otras, en donde se concentra el narcomenudeo.