Cinco menores resultan intoxicados luego de haber ingerido semillas de un árbol

  • Por Geber Osorio
28 de agosto de 2025, 06:09
Un total de cinco menores se intoxicaron al ingerir semillas de un árbol en Escuinta. (Foto ilustrativa: istock)

Los menores de edad tuvieron que ser atendidos de emergencia tras ingerir las semillas.

Según se dio a conocer, los menores habían ingerido semillas de un árbol de piñón, por lo que elementos de los Bomberos Municipales Departamentales les brindaron atención prehospitalaria.

Los menores fueron atendidos y trasladados al puesto de salud por los Bomberos Municipales Departamentales. (Foto: ASONBOMD)
Posteriormente, fueron trasladados a la emergencia del puesto de salud de la localidad a bordo de la unidad RD-01.

Esto sucedió en el parcelamiento El Pilar, en el municipio de La Democracia, del departamento de Escuintla el miércoles 27 de agosto.

