Cinco menores resultan intoxicados luego de haber ingerido semillas de un árbol

Los menores de edad tuvieron que ser atendidos de emergencia tras ingerir las semillas.
Según se dio a conocer, los menores habían ingerido semillas de un árbol de piñón, por lo que elementos de los Bomberos Municipales Departamentales les brindaron atención prehospitalaria.
Posteriormente, fueron trasladados a la emergencia del puesto de salud de la localidad a bordo de la unidad RD-01.
Esto sucedió en el parcelamiento El Pilar, en el municipio de La Democracia, del departamento de Escuintla el miércoles 27 de agosto.