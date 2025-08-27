El caso de tos ferina que obligó al cierre de las visitas en el Hospital Roosevelt

El paciente es un estudiante de medicina del centro hospitalario.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Suspenden visitas en el Hospital Roosevelt
El Hospital Roosevelt confirmó este miércoles 27 de agosto un caso positivo de Bordetella Pertussis (Tos Ferina) en un estudiante externo de medicina, el cual fue diagnosticado por el Departamento de Microbiología del hospital y ratificado por el Laboratorio Nacional de Salud.
El paciente se encuentra estable, bajo aislamiento y bajo tratamiento médico.
En el marco de las acciones de bioseguridad y control epidemiológico, el hospital suspendió las visitas en el Servicio de Medicina Interna, con el único fin de resguardar la salud y seguridad de los pacientes hospitalizados, familiares y personal médico.
Pruebas de hisopado
Además, el nosocomio realizó la toma de hisopados faríngeos a 13 personas vinculadas al servicio, esto como medida de contención epidemiológica.
Los resultados fueron negativos, pero debido al periodo de incubación, se mantienen en vigilancia activa de síntomas respiratorios.
También se están realizando limpiezas terminales y desinfección de las áreas hospitalarias.
La restricción de visitas permanecerá hasta nuevo aviso.