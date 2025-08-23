Anuncian inicio de reparaciones del puente Mocá

El CIV aseguró que los trabajos de reparación iniciarán el próximo lunes.
EN CONTEXTO: "Golpe a la economía": empresarios urgen reparación del Puente Mocá
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la Unidad de Conservación Vial (COVIAL) realizó una evaluación de las condiciones del puente Mocá, ubicado en la ruta CA-2 Occidente.
De acuerdo al informe de los profesionales, se han establecido las acciones necesarias para habilitar a la brevedad esta estructura.
Los trabajos que inician este 25 de agosto, consisten en:
* Colocación de torres de apuntalamiento en la base del puente.
* Elevación de la estructura con sistemas hidráulicos para restablecer su nivel original.
* Evaluación exhaustiva de la losa del puente para detectar y reparar posibles grietas o fisuras.
Mientras se realiza esta obra, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) apoya en el lugar para el paso vehicular.
El puente Mocá sufrió severos daños tras las fuertes lluvias que se registraron el pasado 20 de agosto.