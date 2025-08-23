Anuncian inicio de reparaciones del puente Mocá

-

El CIV aseguró que los trabajos de reparación iniciarán el próximo lunes.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la Unidad de Conservación Vial (COVIAL) realizó una evaluación de las condiciones del puente Mocá, ubicado en la ruta CA-2 Occidente.

De acuerdo al informe de los profesionales, se han establecido las acciones necesarias para habilitar a la brevedad esta estructura.

Los trabajos que inician este 25 de agosto, consisten en:

* Colocación de torres de apuntalamiento en la base del puente.

* Elevación de la estructura con sistemas hidráulicos para restablecer su nivel original.

* Evaluación exhaustiva de la losa del puente para detectar y reparar posibles grietas o fisuras.

El puente Mocá sufrió los daños tras las lluvias del pasado 20 de agosto. (Foto: Provial / Soy502)

Mientras se realiza esta obra, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) apoya en el lugar para el paso vehicular.

El puente Mocá sufrió severos daños tras las fuertes lluvias que se registraron el pasado 20 de agosto.