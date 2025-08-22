"Golpe a la economía": empresarios urgen reparación del Puente Mocá

-

Según la Cámara de la Industria de Guatemala, la situación podría provocar un aumento en los precios de la Canasta Básica.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) exigió al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) habilitar de forma urgente el puente Mocá por el impacto negativo a la economía del país que provoca al no poder utilizarse.

Mediante un comunicado de prensa, la CIG afirmó que la situación en el puente Mocá, ubicado en el kilómetro de la ruta CA-2 occidente "no es solo un retraso" sino "un golpe directo a la economía, con materias primas, productos y personas detenidas en interminables embotellamientos".

El colapso del puente Moca se registró el pasado 20 de agosto en la noche. (Foto: Provial / Soy502)

"Exigimos al CIV cumplir con sus funciones y atender, con carácter de urgencia y prioridad nacional, la habilitación de esta infraestructura conforme al marco legal vigente, sin excusarse en la necesidad de excepciones normativas", señala el documento.

La Cámara indica que "cada hora sin habilitar el paso significa pérdidas irreparables para empresas, incremento en costos logísticos y desabastecimiento en comunidades", agrega que esto provocará un incremento en el "costo de la canasta básica de todos los guatemaltecos".

Precisa que los desvíos colapsan bajo la presión del transporte, generan caos vehicular y ponen en riesgo la seguridad y vida de los ciudadanos.

"La falta de mantenimiento vial se ha convertido en un problema recurrente que cada invierno. No basta con iniciar trámites de contratación si estos no se concretan en obras efectivas", apunta el comunicado.

Las autoridades llevan a cabo una inspección de la estructura afectada por las fuertes lluvias. (Foto: Gobernación Departamental de Suchitepéquez / Soy502)

La CIG asegura que cuidar y mantener la infraestructura vial no es un lujo "sino una condición indispensable para la competitividad del país, la seguridad de la población y el bienestar de las comunidades".

"El tránsito responsable es fundamental, pero no puede atribuirse el colapso del puente a accidentes viales, cuando estos derivan del deterioro y abandono de las carreteras"; puntualiza la Cámara.

La noche del miércoles 20 de agosto trascendió que el puente Mocá, ubicado en entre Nahualate y Río Bravo, Suchitepéquez, había colapsado.

La estructura sufrió graves daños luego de las fuertes lluvias que se registraron en el departamento. El CIV envió a un equipo técnico al lugar para evaluar los daños que sufrió la estructura.