CIV analiza presentar denuncia por derrumbe en carretera a El Salvador

Debido al daño ocasionado por el derrumbe que se registró el pasado lunes en la carretera a El Salvador, se estudian medidas legales.

"Lo acontecido en el kilómetro 24.5 (en la carretera a El Salvador) fue por la falta de previsión y planificación por parte de las autoridades municipales del sector", dijo el titular el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz.

Tras finalizar una reunión en el Congreso, el funcionario se refirió al derrumbe que desde el pasado lunes 6 de octubre mantiene obstaculizada la mencionada ruta, y responsabilizó a los gobiernos locales por autorizar licencias "a diestra y siniestra, sin los debidos estudios de impacto ambiental".

"Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de mantener expeditas las vías, pero también pedimos que las autoridades ediles de los municipios que circundan el departamento de Guatemala y del resto del país que hagan su trabajo", expresó.

El jefe del CIV, Miguel Ángel Díaz, (al centro) remarcó el daño en la carretera a El Salvador, debido al derrumbe ocurrido el pasado lunes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Posibles acciones legales

Díaz reiteró que "la mala planificación en la elaboración de proyectos urbanísticos redunda en que se golpee a la infraestructura vial", y, en ese marco, informó que se están analizando cómo actuar respecto del derrumbe en la carretera a El Salvador.

Según dijo, podría haber denuncias penales, por la afectación en la movilidad, producto de "esas malas decisiones que se toman en la planificación dentro de las municipalidades que circundan el área de la capital".

“ Estamos estudiando el caso con nuestro equipo jurídico para plantear denuncias, porque están perjudicando a la infraestructura vial ” Miguel Ángel Díaz, ministro de Comunicaciones

El incidente

El derrumbe en mención ocurrió el lunes 6 de octubre en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, entre Fraijanes y Villa Canales. Debido a la gran cantidad de material que se desprendió de lo alto de un cerro, la ruta quedó bloqueada.

Aunque este miércoles 8 se cumplen tres días desde ese suceso, las labores de limpieza continúan. Deslaves posteriores al inicial han provocado que los trabajos se interrumpan en el área.

Durante una conferencia de prensa ofrecida el martes 7, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que el derrumbe se originó en una obra que está en desarrollo en el sitio, pero que no contaría con las licencias correspondientes.

"Es decir, que no tenía autorización ni análisis técnico sobre el impacto que podría generar en caso de lluvias", declaró el mandatario.

Las labores de limpieza continúan en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Área inestable

Para la mañana de este miércoles, las entidades que trabajan para retirar el material que hay en la carretera llevaban 60 horas de intervención, y, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el terreno seguía inestable.

La institución explicó que, además del desprendimiento de material rocoso, se observan flujos de lodo provenientes del área afectada. "Las condiciones climáticas han favorecido a la caída continua de material", indicó.