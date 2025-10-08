Así avanza la limpieza en el lugar del derrumbe en carretera a El Salvador

-

Un tercer deslizamiento se registro en el área del derrumbe este miércoles.

Tres días después del derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, las labores de limpieza y remoción de escombros continúan este miércoles 8 de octubre.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este miércoles se registró un tercer deslizamiento en el área del derrumbe. Tras más de 60 horas de trabajo continuo, el talud permanece bajo monitoreo constante para resguardar la integridad de los equipos de socorro, debido a que la zona sigue siendo de alto riesgo.

Además, indicó que en el área solo circulan unidades del equipo de limpieza y remoción por lo que el paso continúa inhabilitado en ambos sentidos.

Según la evaluación realizada por Conred, el terreno continúa inestable. La institución explicó que, además del desprendimiento de material rocoso, ahora también se observan flujos de lodo provenientes del área afectada. Las condiciones climáticas han favorecido a la caída continua de material en el área del derrumbe.

"Ya no es solamente desprendimiento de material rocoso, sino también flujos de lodo los que se están desprendiendo del área." indicó Conred.

Pese a la situación, los socorristas mantienen las labores de limpieza, búsqueda y rescate de la persona desaparecida, con prioridad en la seguridad del personal que trabaja en el lugar.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que hasta el momento se han retirado más de 200 camionadas de material del lugar y, hasta el momento, los trabajos de limpieza mantienen bloqueado por completo el paso vehicular en ambos sentidos.

Además, durante las labores de limpieza y búsqueda de la persona soterrada, se han registrado nuevos deslizamientos en el mismo punto. Uno de ellos, ocurrido ayer, puso en riesgo al personal de rescate y obligó a suspender temporalmente la búsqueda, la cual fue retomada después.

En un avance significativo en las operaciones de búsqueda participaron cuatro binomios caninos que, tras seis horas de rastreo, identificaron dos puntos de interés que podrían ayudar a localizar a la persona desaparecida.

El tránsito en el sector continúa inhabilitado mientras avanzan las tareas de remoción y evaluación del riesgo en la zona del derrumbe.