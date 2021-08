Clarissa Ward de CNN se enfrenta a talibanes en aeropuerto de Kabul

La corresponsal internacional de la CNN en Kabul vuelve a convertirse en el centro de la noticia después de aclarar la diferencia entre dos fotografías suyas (con hiyab y sin él) después de que se viralizasen en las redes sociales.

En esta ocasión, Clarissa Ward se encontraba realizando un reportaje en los aledaños del aeropuerto afgano cuando ella y su equipo fueron amenazados y encañonados por los talibanes.

Los momentos de tensión fueron tales que se pudieron escuchar tiros al aire y ver cómo la reportera tuvo que cubrirse el rostro, aún vistiendo la hiyab, porque uno de los talibanes la increpó. Las imágenes ya se han convertido en un fenómeno viral.

"Two Taliban fighters just came up with their pistols, and they were ready to pistol whip [our producer who was taking video]. We had to intervene and scream...” pic.twitter.com/3mvCCTlSQR — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 18, 2021

CNN, con Clarissa Ward a la cabeza, está recogiendo los testimonios de decenas de afganos que quieren salir de Kabul ante la llegada al poder de los talibanes. En pleno reportaje, la periodista hablaba con algunos de estos desesperados ciudadanos cuando un grupo de talibanes armados la interrumpieron.

Primeramente, dispararon al aire para dispersarles y evitar que continuasen con la grabación. Ante esto, Ward explicaba a cámara, vestida con hiyab aunque con el rostro visible, lo que estaba pasando. Sin embargo, acto seguido, los talibanes empezaron a gritar tanto a la reportera como a su compañero, el productor Brent Swails

A modo de reflexión, la corresponsal estadounidense explicó a cámara: “He cubierto todo tipo de situaciones locas, pero esto ha sido un caos, una locura. Es imposible que un civil común pueda escapar del país incluso aunque tenga los papeles necesarios para ello.

Here's the moment that @clarissaward and crew were confronted by the Taliban on the streets of Kabul. pic.twitter.com/2ueKYbR8xg — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 18, 2021

¿Quién es Clarissa Ward ?

Ward nació en Nueva York en enero de 1980 y, luego de graduarse con honores de la Universidad de Yale y de obtener un doctorado honorario en letras de Middlebury College, comenzó su carrera como periodista trabajando de asistente de producción nocturna en la cadena Fox News en 2003. Posteriormente mudó su trabajo a ABC News, para más tarde desembarcar en CBS antes de llegar, finalmente, al que hoy es su trabajo en CNN.

A lo largo de su carrera como corresponsal, Ward cubrió desde la primera línea sucesos históricos como la dramática captura de Saddam Hussein, como también su posterior juicio y ejecución. Pero no sólo ello: la guerra israelí-libanesa, los atentados de Bikfaya, el levantamiento sirio y la guerra en Afganistán, fueron otros de sus coberturas más destacadas por solo nombrar algunas.

En sus años detrás de la pantalla fue laureada con los más prestigiosos premios. Ganó 7 premios Emmy, 2 George Foster Peabody, un Alfred l. duPont-Columbia, 2 Edward R. Murrow, los honores por parte de la Asociación de Corresponsales de Radio y Televisión y el diploma por Excelencia en Reportes Internacionales, entre otros. Además, en 2019 fue nombrada Periodista/Corresponsal del año por la asociación Gracie.

En 2020 publicó su primer libro, en conjunto con la editorial Penguin Random House, en el que narra sus experiencias como corresponsal en distintos frentes, pasando por Rusia, China, Siria, Egipto, Irak, Líbano y Afganistán.