Claro anuncia ofertas navideñas para servicios móviles y del hogar

Claro Guatemala presentó una serie de promociones diseñadas para la temporada de fin de año, dirigidas a usuarios de servicios prepago, postpago y residenciales.
Las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado, durante la temporada de fin de año.
Beneficios para usuarios prepago
Entre las novedades anunciadas, los usuarios prepago podrán acceder a navegación ilimitada en Snapchat y Twitch dentro de los Superpacks desde Q35 durante la temporada.
Además, durante este periodo ofrecerán precios especiales en distintos modelos de smartphones y accesorios. Todas las terminales incluirán un paquete de bienvenida con 30GB por 15 días, así como llamadas y aplicaciones ilimitadas, además de 5G de YouTube.
Planes postpago con doble navegación
Para los usuarios que contraten o renueven un plan móvil postpago, Claro ofrecerá el beneficio de "doble gigas" durante los primeros seis meses. Los planes incluyen llamadas y aplicaciones ilimitadas, además de un smartphone integrado según el tipo de contratación.
Ofertas en servicios fijos
Claro Hogar ofrecerá planes desde Q249 al mes que incluyen conexión a internet, acceso a la plataforma Claro video y descuentos de hasta 40% en smartphones prepago como beneficio adicional.