Claro otorga 230 becas de estudio a nivel básico, diversificado y profesional

Aportar a la educación nacional es uno de los pilares con los que Claro cuenta y que ha impulsado con vehemencia a lo largo de los años.
Brindándolo a través de las escuelas e institutos, como a lo interno con becas para los hijos de los colaboradores y para sus empleados, con el objetivo de que continúen con su formación a nivel universitario.
Este año, Claro aporta 230 becas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 170 para alumnos de ciclo básico y diversificado; 60 a nivel superior, las cuales se entregan a los padres de familia con un aporte económico que se ve reflejado en su nómina mensual, para que ellos lo reciban como apoyo directo.
Las carreras universitarias, para apoyar a los colaboradores de Claro que reciben una educación superior, están relacionadas con la ingeniería y los avances tecnológicos, que son la base para el desarrollo y el futuro digital no sólo de Guatemala sino del mundo.
Dentro de las carreras que tienen la oportunidad de recibir una beca, siempre y cuando mantengan un promedio mínimo de 89 puntos, son:
- Licenciatura en Administración de Sistemas de información
- Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación.
- Ingeniería en Informática y Sistemas.
- Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.
- Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas.
- Ingeniería en Ciencia de los Datos.
- Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información.
- Ingeniería en Computer Science.
- Ingeniería en Electrónica.
- Marketing
- Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas
- Administración de empresas
- Administración en Hotelería, Turismo y Gastronomía
- Ciencias de la Comunicación
- Contaduría Pública y Auditoría
- Psicología con énfasis Organizacional
- Psicología clínica
- Arte
A la fecha, a través de esta iniciativa Claro ha otorgado un total de 2,190 becas.