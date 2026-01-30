Claro otorga 230 becas de estudio a nivel básico, diversificado y profesional

-

Aportar a la educación nacional es uno de los pilares con los que Claro cuenta y que ha impulsado con vehemencia a lo largo de los años.

Brindándolo a través de las escuelas e institutos, como a lo interno con becas para los hijos de los colaboradores y para sus empleados, con el objetivo de que continúen con su formación a nivel universitario.

Este año, Claro aporta 230 becas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 170 para alumnos de ciclo básico y diversificado; 60 a nivel superior, las cuales se entregan a los padres de familia con un aporte económico que se ve reflejado en su nómina mensual, para que ellos lo reciban como apoyo directo.

“ Para lograr la transformación digital y educativa que tanto se anhela, la única manera es invertir en el talento y desarrollo de nuestro equipo de trabajo y sus familias ” José Cervantes , director de Recursos Humanos Claro.

Las carreras universitarias, para apoyar a los colaboradores de Claro que reciben una educación superior, están relacionadas con la ingeniería y los avances tecnológicos, que son la base para el desarrollo y el futuro digital no sólo de Guatemala sino del mundo.

(Fotografía cortesía: Claro)

Dentro de las carreras que tienen la oportunidad de recibir una beca, siempre y cuando mantengan un promedio mínimo de 89 puntos, son:

Licenciatura en Administración de Sistemas de información

Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación.

Ingeniería en Informática y Sistemas.

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.

Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas.

Ingeniería en Ciencia de los Datos.

Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información.

Ingeniería en Computer Science.

Ingeniería en Electrónica.

Marketing

Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas

Administración de empresas

Administración en Hotelería, Turismo y Gastronomía

Ciencias de la Comunicación

Contaduría Pública y Auditoría

Psicología con énfasis Organizacional

Psicología clínica

Arte

A la fecha, a través de esta iniciativa Claro ha otorgado un total de 2,190 becas.