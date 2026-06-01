¡Video espectacular! Así se vio la caída de un rayo en la ciudad este 1 de junio

Una tormenta eléctrica se presentó en este primer día del mes.
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Durante la tarde de este lunes 1 de junio, se presentó una tormenta eléctrica en la ciudad capital, lo que provocó caída de rayos.
Desde las oficinas de Soy502, se logró captar el momento en que uno de los rayos iluminó aún más el cielo que ya era alumbrado por el sol en algunos sectores.
Mientras las lluvias avanzaban en otras zonas de la ciudad, se logró apreciar el destello que luego desapareció instantáneamente.
En las imágenes se observa cuando el rayo cae aparentemente sobre un edificio tras escucharse el trueno.