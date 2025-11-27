Claro recibe tres reconocimientos como la mejor red móvil de Guatemala

- La firma estadounidense Ookla otorgó tres premios a la empresa Claro, los cuales son el resultado de una minuciosa investigación y son entregados a las empresas que brindan mayor velocidad en los servicios de conectividad por medio de Internet. Lo anterior es determinado mediante un Speed Score que incorpora una medida de la velocidad de carga y descarga de cada proveedor, para clasificar el rendimiento de la rapidez de la red. “ Para Claro el recibir estos premios es motivo de mucho orgullo y satisfacción, sabiendo que es el resultado del esfuerzo y compromiso que, durante años, nos ha permitido poner al alcance de nuestros clientes experiencias innovadoras. ” Diego Sibrián , director Regional de Mercadeo. El estudio de Speed Score es una métrica que combina las velocidades de carga, descarga y latencia para calificar la experiencia, en tiempo real, de los usuarios. Tales evaluaciones se realizan en un período determinado, con algoritmos constantes y estables, que dan como resultado calificaciones que amparan esa categorización y posterior reconocimiento. “ Nos enorgullece reconocer a Claro con los premios Speedtest a la Mejor Red Móvil, la Red Móvil Más Rápida y la Red 5G Más Rápida en Guatemala durante el primer semestre de 2025. ” Stephen Bye , presidente y CEO de Ookla. En esta oportunidad los reconocimientos otorgados son: La Red Móvil Más Rápida , del cual Claro Guatemala se ha hecho acreedor, por quinto año consecutivo, por ser el operador móvil que ha brindado a sus clientes las mayores velocidades promedio -descarga y subida-, obteniendo una puntuación de 68.52 en cuanto al rendimiento de la rapidez de la red, entre todos los puntos móviles disponibles de Guatemala.

