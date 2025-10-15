Clásico 335: Los cremas trabajan con la mente puesta en Municipal

-

Con la motivación de ganarle el domingo al acérrimo rival, Comunicaciones trabaja a toda marcha para poder preparar el juego ante Municipal. Un clásico que pinta para ser más que un partido, si no un punto de quiebre para ambos clubes que viven momentos muy diferentes en el Apertura 2025.

Los albos abrieron sus puertas este miércoles al entrenamiento en el estadio Cementos Progreso. En la práctica se destacó un buen ambiente en el vestuario, a pesar de que la situación a nivel de resultados no ha sido la esperada.

Iván Franco Sopegno podrá contar con todo el plantel para el Clásico 334, incluyendo a los seleccionados nacionales. José Pinto, Darwin Lom, Stheven Robles y Erick Lemus se integrarán a las prácticas este jueves y serán elegibles para el once titular.

El grupo tendrá estos días para fortalecer la condición física, pero también la parte táctica que el profe Iván planteará en un nuevo clásico que podría marcar el inicio de una buena racha de los cremas, que solo han podido sacar dos victorias en sus últimos 10 partidos.

El grupo tuvo una charla con el cuerpo técnico antes de iniciar la práctica. Todos los jugadores se mostraron comprometidos con el objetivo. (Foto: Bernie Morales)

"A pesar del momento, tenemos la obligación de ganar el clásico. Es una situación complicada que no nos gustaría estar. Hay que aceptarla, porque ahí empezará el cambio. Todos sabemos lo que es estar en Comunicaciones y hemos quedado en deuda. Este partido define mucho, para el club y para nosotros. Los clásicos marcan para bien y para mal. Esperamos que este que viene nos marque para bien", dijo el 10 albo a Soy502.

Urgidos

Con solo ocho jornadas por disputarse, Comunicaciones se ha marcado un objetivo claro: meterse entre los primeros ocho lugares. Esa es la consigna del grupo de jugadores, que están decididos a cambiar el rumbo que tiene el equipo en esta temporada.

Una gran ventaja que tienen los cremas es que en el clásico ya podrán tener a varias figuras, además de la recuperación de otros jugadores que tenían molestias como José Contreras, Eddy Palencia o Erick González. Todos querrán jugar, pero el profe Sopegno tendrá que elegir un once de gala para hacerle frente al líder del torneo.