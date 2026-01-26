Xelajú perdona y Antigua rescata un punto crucial en el Clausura 2026

-

Dos jugadas a balón parado, una por bando, determinó el empate 1-1 en el estadio Pensativo entre el bicampeón Antigua, que no ha comenzado de buena forma, y Xelajú, en el cierre de la segunda jornada del torneo Clausura 2026.

Los quetzaltecos libraron su propia batalla, porque bien pudieron sacar los tres puntos, si no es porque al tico Steven Cárdenas, el guardameta colonial Luis Morán, le atajó una pena máxima, además de que jugaron la última media hora con uno menos.

Kevin Ruiz ilusionó al equipo del azteca Roberto Hernández, sobre el minuto 19. En un saque de esquina de Jesús "Chucho" López nadie de la defensa local fue a cortar en el primer palo y el balón le llegó a Ruiz, quien le ganó la marca a Juan Osorio y definió el 1-0.

Le metió intensidad el cuadro panzaverde, con Juan Apaolaza, Óscar Santis y Diego Fernández, que probaron con centros y remates, aunque ninguno acabó en el fondo de las redes y tuvo que ser en un tiro libre, la vía por la cual encontrar la igualdad.

"Lelito" Santis levantó centro desde el sector derecho y apareció Osorio para resarcirse de su pifia en el tanto chivo y con la cabeza decretar tablas, en tiempo añadido del primer periodo (45+3).

Cárdenas pudo devolver la ventaja al rebaño en el 57, pero su disparo con la diestra, el guante izquierdo de Morán lo desvió para que rebotara en el poste sin que cruzara la línea de gol.

La expulsión de Claudio de Olivera, por doble amarilla, en el 63, dejaba a los chivos con altas posibilidades de decantar el duelo en su favor. Arrinconó y mandó reiterados centros y tuvo un par de ocasiones, que Dewinder Bradley, Apaolaza, Santis y Osorio no supieron embocar.