Un error defensivo le arrebata el triunfo a Municipal ante Aurora

Municipal no pasó del empate 2-2 con Aurora como visitante, en la segunda jornada del Clausura 2026 y sigue sin poder festejar, tras haber perdido ante Mictlán 2-3 en la primera fecha.

Los rojos dejaron escapar la victoria en dos ocasiones, la última protagonizada por un error del defensa Darwin Torres, quien le dejó servido el balón al delantero argentino Nicolás Lovato para la igualdad definitiva, al minuto 70.

¡Comienza al segunda parte en el Estadio Guillerno Slowing! Aurora FC 1 - 2 Municipal



Aurora FC 1 - 2 Municipal

Con "sabor amargo" calificó Jefry Bantes el resultado del juego. No es para menos, pese a las bajas en el mediocampo el equipo escarlata pudo resolver en la primera parte, pero no fue contundente y lo pagó caro.

El técnico Mario Acevedo no pudo contar con Jonathan Franco, Yury Pérez, Rodrigo Saravia y Cristian Hernández, tampoco estuvo José Morales en defensa.

Con todo eso, Bantes adelantó a los visitantes al minuto 18 con un cabezazo cruzado, después de un buen centro de Aubrey David.

Empate con intensidad. ⚽

Aurora y Municipal repartieron puntos en un duelo vibrante que se vivió de principio a fin.

Empate con intensidad. Aurora y Municipal repartieron puntos en un duelo vibrante que se vivió de principio a fin. Emoción, goles y entrega en la cancha.

José Martínez y el mismo Bantes pudieron aumentar la cuenta. Fallaron y el que no lo hizo fue Pablo Mingorance, quien igualó las acciones al 40, al aprovechar una gran filtración de José Vivas y pasar la pelota entre las piernas de Kénderson Navarro, titular en la portería escarlata.

También fallaron los locales porque tres minutos después John Méndez devolvió la ventaja a los rojos, luego de un buen pase de Bantes, quien se fue con gol y asistencia en la segunda mitad.

Jornada 2 | Primera Vuelta



Jornada 2 | Primera Vuelta

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

Sábado 24 y domingo 25 de enero

Poca afición presenció el juego en el estadio Guillermo Slowing, en parte porque ambos equipos venían de perder y todavía no convencen en el inicio del certamen.

Municipal recibirá el próximo miércoles a Xelajú, a la espera de una resolución federativa para saber dónde jugará. Aurora visitará a Guastatoya.