Las claves que llevaron al divorcio entre Messi y el Barcelona

La noticia de la salida de Lionel Messi como jugador del FC Barcelona no llegó como muchos la esperaban, con un juego de despedida, con un estadio lleno y con un homenaje hacia uno de los jugadores más emblemáticos del cuadro catalán.

Pero, ¿qué motivó a Messi tomar la decisión de pedir su salida del FC Barcelona? De acuerdo con Diario Sport, estas serían las claves que motivaron tal decisión.

La directiva

Pese a que ha trascendido una relación cordial, lo cierto es que Leo Messi nunca ha llegado a tener afinidad con la directiva de Bartomeu.

Ha firmado varias renovaciones, sí, y ha posado para la foto, pero nunca ha compartido la forma de obrar ni de llevar el club desde que el actual mandatario azulgrana se hizo cargo de la entidad en 2015. Lo cierto es que el argentino ha seguido estas últimas temporadas por amor al club, pero consideraba que tras el bochorno en Munich era el momento de un cambio radical.

Los técnicos

El astro siempre ha tenido muy buena relación con los entrenadores con los que ha coincidido desde que debutó en 2004. Rijkaard, Guardiola, Tata Martino, Tito Villanova, Luis Enrique y Ernesto Valverde.

Con Valverde había buena sintonía y que el club decidiera prescindir de él fue un duro golpe. También las formas. A ello hay que añadirle la decisión de contratar a Quique Setién, al que ha desacreditado en varias ocasiones.

La gestión deportiva

Hace años que Leo presencia cómo la gestión del área deportiva en el club es cada vez peor. En cada temporada la planificación ha sido desastrosa, los fichajes desacertados y el dinero que dejó la salida de Neymar no se podría haber invertido peor.

Con Éric Abidal su relación no ha sido fluida y la sensación es que se ha ido destrozando al club y restándole competitividad en cada ventana de fichajes.

Sus aliados

Si Messi hacía ya tiempo que dudaba y estaba confuso sobre si seguir o cambiar de aires para poder seguir ganando a sus 33 años, los últimos hechos han precipitado su decisión.

La derrota en Lisboa frente al Bayern fue un golpe terrible, tanto para su orgullo como para su estado de ánimo de cara a esa decisión tan trascendental.

Eso, junto con las palabras de Bartomeu y las formas que se han llevado a cabo para comunicar a Luis Suárez que no se cuenta con él lo han precipitado todo. Suárez es su principal apoyo en el vestuario y uno de sus mejores amigos, y Leo considera que merecía mucho más respeto por su trayectoria.

No confía en Koeman

Ya tenía la decisión muy analizada, pero lo cierto es que esperó a que el nuevo entrenador Ronald Koeman se reuniera con él para escuchar su propuesta de cara a esta nueva temporada.

No le convenció lo que le propuso el técnico y considera que, a su edad, si quiere continuar ganando títulos y mantenerse en la cima del fútbol, el Barça no es la mejor opción. Los fichajes y los movimientos no le convencen y no ve que Ronald pueda liderar un proyecto que aspire a todo.

*Con información de Sport