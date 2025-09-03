Versión Impresa
¡Atención! Jueves de neblina, sol y lluvias en el territorio nacional

  • Por Geber Osorio
03 de septiembre de 2025, 17:33
Un día soleado, pero acompañado con lluvias por la tarde/noche se pronostica para este jueves. (Foto ilustrativa: istock)

Conoce el pronóstico del clima para este 4 de septiembre según el Insivumeh.

Para este jueves se espera en Guatemala un ambiente cálido y soleado en gran parte del país, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Asimismo, se prevén áreas con neblina al amanecer en Valles de Oriente, Franja Transversal del Norte y en el Altiplano Central.

Se pronostica que durante el día habrán pocas nubes alternando con nubosidad dispersa en el mismo periodo.

Se pronostica un día soleado, pero con lluvias en el anochecer en Bocacosta y suroccidente. (Foto: Insivumeh)
Lluvias en el anochecer

Asociado a condiciones locales, se prevé incremento y desarrollo de nubes del sur al centro del país con posibles lluvias dispersas de corta duración y actividad eléctrica al final de la tarde o al entrar la noche, en Bocacosta y suroccidente.

Las condiciones meteorológicas predominantes en el país indican la probabilidad de tormentas locales severas y fuertes vientos con posible caída de granizo, en lugares de mayor elevación.

