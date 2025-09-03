¡Atención! Jueves de neblina, sol y lluvias en el territorio nacional

Conoce el pronóstico del clima para este 4 de septiembre según el Insivumeh.
Para este jueves se espera en Guatemala un ambiente cálido y soleado en gran parte del país, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Asimismo, se prevén áreas con neblina al amanecer en Valles de Oriente, Franja Transversal del Norte y en el Altiplano Central.
Se pronostica que durante el día habrán pocas nubes alternando con nubosidad dispersa en el mismo periodo.
Lluvias en el anochecer
Asociado a condiciones locales, se prevé incremento y desarrollo de nubes del sur al centro del país con posibles lluvias dispersas de corta duración y actividad eléctrica al final de la tarde o al entrar la noche, en Bocacosta y suroccidente.
Las condiciones meteorológicas predominantes en el país indican la probabilidad de tormentas locales severas y fuertes vientos con posible caída de granizo, en lugares de mayor elevación.