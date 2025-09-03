Caída de granizo cubre de blanco "Los Cuchumatanes"

Esta tarde de miércoles, una gran cantidad de granizo cubrió toda la parte alta de Los Cuchumates, sorprendiendo a lugareños y turistas.
OTRAS NOTICIAS: Irtra anuncia nuevas oportunidades de empleo en sus parques
Desde este mediodía, se han registrado fuertes lluvias en toda el área, lo que provocó una impresionante escena en la parte alta de Los Cuchumatanes y la Laguna Seca.
Una gran capa blanca de hielo cubrió desde la Laguna Seca, en el municipio de Chiantla, hasta Los Llanos de San Miguel, en San Juan Ixcoy.
Varias personas que presenciaron el momento no podían ocultar su asombro, pues últimamente no habían visto algo así.
"Yo doy clases en una escuela del municipio de San Juan Ixcoy y al pasar con otros compañeros por Los Llanos de San Miguel observamos estos paisajes tan hermosos que bajamos del vehículo a tomarnos fotografías", expresó Adela Escobedo, maestra de una escuela de San Juan Ixcoy.
Escobedo agregó que en lo que va de este año 2025, esta es la primera vez que se cubre todo de blanco en el sector.
En la parte alta de Chiantla, la temperatura se mantiene en 7 grados, mientras que en Llano San Miguel San Juan Ixcoy, se reporta a 5 grados.
*Con información de Maynor Mérida