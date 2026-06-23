Club se pronuncia tras enfrentamiento entre motorista y conductora

-

El Club de Lobos GT se ha pronunciado afirmando que el motorista involucrado no pertenece a su grupo.

Luego que se registrara un accidente entre un motorista y una conductora en la ruta Interamericana, el Club de Motociclistas Lobos GT se pronunció desligándose de lo ocurrido y mostrando su apoyo a la víctima.

Todo ocurrió cuando un grupo de motoristas venía sobre la ruta y uno de ellos impactó contra el auto de una mujer que transitaba por la vía.

Cuando ella logró alcanzarlo, se bajó del auto y lo enfrentó a gritos para obligarlo a bajarse de la moto y asumir su responsabilidad.

En ese momento, varios motoristas se unieron para tratar de calmarla y mostrarle su apoyo.

No pertenece al grupo

El club afirmó que el motorista involucrado es ajeno a su grupo y que en efecto, iba conduciendo de forma temeraria sobre la ruta.

"Cuando nos conducíamos sobre la ruta Interamericana, en el área de Chimaltenango, el señor, al que solo ubicamos como Juan Diego, rebasó de forma imprudente a varios de nuestros integrantes, al punto de que uno de ellos casi se accidenta", empiezan diciendo.

Según el comunicado, el grupo del club siguió la marcha, pero al retornar a la capital ubicaron a Juan Diego y a su grupo, por lo que se detuvieron para hacerle saber que su forma de conducir no era la correcta, fue allí cuando optó por darse a la fuga.

"En su afán de huir sin afrontar las consecuencias, continuó conduciendo su motocicleta de forma temeraria". Al llegar a la gasolinera, lograron alcanzarlo y minutos después llegó la mujer afectada.

Lobos GT también aclara que son un grupo que siempre se ha conducido con responsabilidad y debidamente identificados en ruta.