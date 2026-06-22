Mujer que enfrentó a motorista tras chocarle su auto se pronuncia (video)

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Luego de afrontar a un motorista en la Interamericana por chocarla, una mujer ha decido dar su versión de los hechos.

Un percance que terminó en un fuerte enfrentamiento verbal se registró la tarde del domingo en la Interamericana.

Un grupo de motoristas venía sobre la ruta, cuando uno de ellos habría impactado contra el auto de una mujer que transitaba por la vía.

Cuando ella logró alcanzarlo, se bajó del auto y lo enfrentó a gritos para obligarlo a bajarse de la moto y asumir su responsabilidad.

El video se hizo viral en redes sociales.

Se pronuncia

Tras el incidente, la mujer involucrada decidió aclarar a través de un video, cómo habían ocurrido los hechos.

"Yo venía de Tecpán, fui a desayunar con mis hijas. Luego salió este jovencito manejando temerariamente. Salió de la gasolinera, yo iba en el carril derecho y me sacó literal del carril. Tuve que timonear, haciendo que otro carro también tuviera que timonear", comenzó narrando.

Aclaró que todo el grupo de motoristas conducía a muy alta velocidad, intentó alcanzarlos hasta llegar a otra gasolinera.

Fue allí cuando lo enfrentó pidiéndole que se bajara y fuera a ver el daño que le había causado a su auto.

La mujer afirma que se acercó al motorista de manera tranquila, pero al ver que este reaccionó con prepotencia, se alteró.

Explicó también que su reacción se debió a que estaba velando por la seguridad de sus hijas.

Según confirma, la motocicleta fue confiscada por las autoridades.