Trump dice que tiene a "tres buenas opciones" para dirigir Irán

  • Por Reychel Méndez
01 de marzo de 2026, 20:54
El mandatario estadounidense indicó que y tiene posibles opciones para el siguientes dirigentes de Irán. (Foto: AFP)

Durante una entrevista el mandatario expresó que ya tiene en mente a tres posibles personas a las que le gustaría ver dirigiendo a Irán.

El presidente estadounidense Donal Trump mencionó este domingo que ya tiene a tres personas que en su criterio deberían dirigir Irán tras el fallecimiento del líder supremo Alí Jamenei el pasado sábado 28 de febrero. 

Durante una entrevista exprés realizada por el diario The New York Times, "tengo tres buenas opciones",  indicó el mandatario luego que le preguntaran a quién desearía ver dirigiendo el país. "No los revelaré por el momento. Terminemos primero el trabajo", dijo.

El espacio de dirigente de Irán ha estado en incertidumbre debido al repentino ataque contra el líder supremo, el cual fue coordinado en conjunto entre Estados Unidos e Israel. 

El ataque hacia Jamenei estuvo debatido por tres meses y su ubicación se logró gracias a la ayuda de la CIA. (Foto: AFP)
