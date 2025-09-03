Cobán Imperial vence en el Verapaz a Comunicaciones y le agudiza el mal momento

-

Reinó Cobán Imperial en el estadio Verapaz por primera vez en el torneo Apertura 2025 y bajo una fuerte lluvia le agudizó la crisis a Comunicaciones, al derrotarlo 3-1, en el partido que abrió la octava jornada. Y pudo ser una goleada.

Los cremas, con 3 caídas en fila y sin 5 jugadores por estar convocados a Selección Nacional, además de darle la confianza en la portería al juvenil Jorge Moreno en lugar del habitual suplente Arnold Barrios, tuvieron un alegrón al adelantarse en el marcador.

Cuando los príncipes mejor jugaban y tenían un asedio sobre el arco de Moreno, Marco Domínguez, villano a la postre al ser expulsado por doble amarilla, asistió al azteca Monreal para que con un disparo de media distancia batiera a Tomás Casas, en el minuto 35.

El tanto no inmutó a los altaverapacenses. Más bien siguieron con su idea y se repusieron con un doblete del charrúa Uri Amaral, quien empató en tiempo añadido del primer tiempo (45+3) y dio la vuelta recién comenzando el segundo periodo (48), con un tiro cruzado.

No solo no tenían conexión y una propuesta clara para soñar con igualar, sino que los albos se complicaron más con la roja a Domínguez en el 66, una situación de la que los cobaneros sacaron provecho para liquidar con un golazo de tiro libre de Anthony López (73).

Matías Rotondi, ingresado por Amaral, tuvo para una humillación más grande para los capitalinos, pero se perdió hasta tres ocasiones claras. Moreno le ganó en dos ocasiones y en la otra, el argentino cruzó demasiado su cabezazo. Fue apenas el segundo triunfo para Cobán en el certamen.