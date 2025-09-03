Atípica etapa 11 para Sergio Chumil, quien pierde puestos en la Vuelta a España

-

El guatemalteco Sergio Chumil, ciclista del Burgos Burpellet, no tuvo el mejor de los días en la atípica etapa 11 de la Vuelta a España, en la que se le vio limitado en condiciones físicas y perdió 8 puestos en las clasificación general, situándose ahora en la casilla 28.

La jornada se vio marcada por las protestas en contra del equipo Israel-Premier Tech, lo cual obligó a la organización a adelantar 3 kilómetros la meta final, así como declarar desierta la carrera, que iba siendo comandada por el líder Jonas Vingegaard junto al británico Tom Pidcock.

Desde la salida, el pedalista tecpaneco, el mejor de su elenco en esta contienda, perdió fuelle y aunque hubo un lapso del recorrido en el que logró compenetrarse con el lote de protagonistas, se fue quedando, de manera que salió del top 20, al que había ingresado un día antes.

Ahora, Chumil está a 10 minutos y 16 segundos de recuperar su sitio anterior y 27 minutos y 58 segundos del líder Vingegaard, además de que en la categoría de juveniles (menores de 26 años), pese a que se mantiene en el top 10, descendió del quinto al noveno lugar.

"No fue el mejor día para él. Fue un día un poco raro. En una etapa de subir y bajar es difícil recuperar. Ha hecho lo que podía, las piernas han dicho que no, entonces basta. No pudo más, esperamos que recargue pilas y se luzca en la montaña", dijo Damien García, director deportivo del Burgos-Burpellet BH.

Lo que viene

El ciclista nacional afrontará este jueves la etapa 12, con 157.4 kilómetros de trayecto y en los que habrá picos de media montaña, una de sus especialidades y en la cual buscará volver a escalar.