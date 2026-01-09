Coca-Cola traerá el Tour del Trofeo del Mundial 2026 a Guatemala

-

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza y Coca-Cola anunció una serie de experiencias y promociones dirigidas a los aficionados guatemaltecos, con actividades que se activarán a partir del 26 de enero de 2026.

Una de las principales acciones será el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola, que llegará a Guatemala el 13 de febrero de 2026. El evento se realizará en el Parque de la Industria y permitirá a los asistentes conocer de cerca el trofeo original del torneo.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para participar, los consumidores deberán comprar una Coca-Cola sabor original o Coca-Cola Zero en tiendas Super 7, solicitar el código QR de la promoción, escanearlo y registrarse en la plataforma oficial. Con este proceso quedarán participando por entradas para asistir al Tour del Trofeo.

Además, Coca-Cola lanzó una promoción en empaques seleccionados. En las presentaciones de 600 ml y 2.5 litros de Coca-Cola sabor original y Coca-Cola Zero, los consumidores encontrarán un código promocional en la tapa que deberá activarse vía WhatsApp para participar por mil premios instantáneos, entre ellos camisetas, balones Adidas y artículos oficiales relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Algunas tapas especiales también ofrecerán la posibilidad de ganar viajes dobles para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“ Estamos emocionados de ser parte de la pasión del fútbol y traer a Guatemala experiencias que van más allá del juego. El Tour del Trofeo es una invitación para que los fans vivan de cerca lo que representa el Mundial. ” Denise Picot , directora de Mercadeo de Coca-Cola para la Zona Centro.

La marca también anunció acciones dirigidas a los coleccionistas. A mediados de abril, la presentación de Coca-Cola sabor original de 3 litros incluirá un sticker exclusivo para el álbum PANINI. A esto se suman vasos coleccionables, que podrán obtenerse al presentar dos etiquetas de Coca-Cola sabor original de presentaciones no retornables de 1.5 L, 2 L, 2.5 L y 3 L, más Q5.

Como parte de estas activaciones, Coca-Cola lanzará una edición especial de ocho latas coleccionables, con diseños alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola, inició el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y recorrerá 30 asociaciones miembro, con 75 paradas en más de 150 días, incluyendo Guatemala.

Las promociones estarán vigentes desde el 26 de enero, con premios disponibles hasta agotar existencias y experiencias activas durante el período promocional. Coca-Cola informó que en los próximos meses se anunciarán nuevas activaciones relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.