¡Pulso por ley de Codedes! Oficialismo busca evitar el rechazo del veto presidencial

Con una propuesta que aún está en construcción, el oficialismo busca el apoyo de la mayoría de bancadas para una nueva ley en favor de los Codedes.

El Ejecutivo y los diputados oficialistas libran una nueva batalla en el Congreso, después de que el presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025, que faculta a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) a trasladar recursos extraordinarios de un año a otro.

Los legisladores electos por el Movimiento Semilla han comenzado a socializar una propuesta de ley que "busca subsanar los defectos" de la citada normativa; sin embargo, la oposición mantiene la postura de rechazar el veto y obligar a que la ley entre en vigencia.

Todavía no hay iniciativa

La oficialista Victoria Godoy Palala confirmó que se busca construir un nuevo proyecto que mantenga el "espíritu" del Decreto 7-2025, "solo que sin inconstitucionalidades".

En ese marco, puso como ejemplo el mandato que se daba al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para ampliar el presupuesto del próximo año, con los fondos que arrastraran los Codedes. La entrevistada indicó que "esa es una facultad que le corresponde únicamente al Congreso".

La parlamentaria aseguró que, aunque el tema se ha empezado a cabildear, todavía no hay una iniciativa presentada ante la Dirección Legislativa.

“ La propuesta se está haciendo circular y la idea es que no sea la iniciativa de una sola bancada, sino que podamos llegar a consenso para que sea una iniciativa presentada por la mayoría ” Victoria Godoy Palala, diputada oficialista

Así es el anteproyecto

Soy502 tuvo acceso a la propuesta que socializa el oficialismo y uno de los aspectos destacados es que mantiene la disposición de ampliar el presupuesto de los Codedes para 2026, para incluir "los saldos por devengar de obras en el ejercicio fiscal 2025 de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes a los aportes ordinario y extraordinarios".

Además, plantea facultar al Minfin para que al inicio del próximo ejercicio fiscal incorpore las partidas presupuestarias a nivel departamental y municipal, "así como gestionar la distribución analítica que corresponda, misma que incluirá las normas complementarias sobre la programación y ejecución de los saldos por devengar".

Una de las diferencias en el anteproyecto que está en discusión, en comparación con el Decreto 7-2025, es que se elimina el plazo de cinco días para otorgar los avales para obras a cargo de los Codedes. En cambio, se establece que las instituciones que deban emitir dictámenes tendrían que destinar a personal específico para esa tarea y así agilizar los trámites.

Buscan rechazar el veto presidencial

No obstante, lograr los acuerdos para la nueva propuesta no sería fácil, pues miembros de distintas facciones, quienes pidieron no ser citados, aseguraron que la intención es rechazar el veto emitido por Arévalo.

Los consultados expresaron que el Decreto busca garantizar la continuidad de obras y recriminaron que el Ejecutivo se oponga a esta ley, cuando en el proyecto de Presupuesto 2026 hay un artículo que también plantea que los Codedes usen el próximo año el dinero que no puedan ejecutar en este período. Asimismo, criticaron el anteproyecto que se impulsa.

Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal y uno de los impulsores del beneficio para los consejos de desarrollo, indicó que "la idea es rechazar el veto".

También afirmó que se mantiene la comunicación con los grupos que apoyaron la norma originalmente, para garantizar los 107 votos necesarios para lograr tal cometido. La intención, según dijo, sería que el tema se someta a votación en la sesión de este martes 7 de octubre.