Colapsa por completo puente Brisas del Mocá en Suchitepéquez

  • Por Geber Osorio
09 de octubre de 2025, 21:56
El puente ha colapsado en su totalidad la noche de este jueves. (Foto: redes sociales)

El puente ha colapsado en su totalidad la noche de este jueves. (Foto: redes sociales)

El puente era muy transitado en la ruta CA-2 Occidente.

La noche de este 9 de octubre se reportó el colapso total del puente Brisas del Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente.

Este puente en jurisdicción de Chicacao, Suchitepéquez, había sufrido severos daños en agosto del presente año, debido a las intensas lluvias.

Por ello, desde aquel momento se habilitaron dos carriles emergentes a un costado de este puente para que los viajeros pudieran seguir circulando en el sector.

De momento, las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto. 

