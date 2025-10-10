Colapsa por completo puente Brisas del Mocá en Suchitepéquez

El puente era muy transitado en la ruta CA-2 Occidente.
TE PUEDE INTERESAR: "Golpe a la economía": empresarios urgen reparación del Puente Mocá
La noche de este 9 de octubre se reportó el colapso total del puente Brisas del Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente.
Este puente en jurisdicción de Chicacao, Suchitepéquez, había sufrido severos daños en agosto del presente año, debido a las intensas lluvias.
Por ello, desde aquel momento se habilitaron dos carriles emergentes a un costado de este puente para que los viajeros pudieran seguir circulando en el sector.
De momento, las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto.