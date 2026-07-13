¡Colapsó! Techo de puente sufre daños tras fuerte tormenta en Escuintla

Un comedor también sufrió daños materiales ante la presencia de ráfagas de viento.
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Una fuerte tormenta provocó daños estructurales en el puente Verónica Mishell, el cual se ubica sobre el río María Linda, en Iztapa, Escuintla, y que conecta con Puerto Viejo y Monterrico.
El paso vehicular quedó bloqueado por varios minutos en el sector, debido a que parte del techo colapsó tras las intensas lluvias acompañadas de vientos que se registraron la noche del pasado domingo en esa región.
Por medio de las redes sociales surgieron distintas imágenes en las que se observan los daños causados por las condiciones climáticas.
El alcalde de Iztapa, Jonatan Zarceño, realizó una transmisión en vivo en la que indicó que se estaba coordinando para que pudieran ser retirados los obstáculos.
En Puerto San José
Mientras que, en Puerto San José un comedor sufrió daños luego de que las ráfagas de viento azotaran el inmueble, según se observa en un video que circula por medio de las redes sociales.
Ante estos hechos, no se reportaron personas heridas o lesionadas, pero dejaron en alerta a los vecinos y comerciantes del sector.