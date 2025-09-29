Derrumbe hacia Boca del Monte provoca cierre parcial de carril

-

Varios incidentes se reportan entre vehículos encunetados y colisiones en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) alerta sobre una erosión en el camino que conecta la colonia San Fe, zona 13, hacia Boca del Monte, que provoca la interrupción de un carril.

Personal de Limpia y Verde retira un árbol caído y realiza trabajos de limpieza en el área.

Además, usuarios reportaron un vehículo encunetado en la avenida Hincapié en dirección a la ciudad capital. Las autoridades piden precaución, pues el asfalto en el sector se encuentra resbaloso.

Asimismo, la PMT Villa Canales informó el cierre temporal sólo del carril afectado. Además se recomienda utilizar vías alternas como la avenida Petapa y la carretera a El Salvador.

Otros incidentes

La PMT también atendió la colisión de dos camionetas en la salida del viaducto de Los Próceres, en la 18 calle y 17 avenida de la zona 10, en el tramo que conduce hacia el Obelisco. No se reportaron personas heridas.

Otros percances de tránsito registrados este lunes incluyen un vehículo de transporte pesado con desperfectos mecánicos en la salida del viaducto de la 34 calle, bajo la calzada Aguilar Batres, yendo de la zona 12 hacia la zona 11, así como otro vehículo con fallas mecánicas que obstruye el carril derecho en la bajada de la colonia Las Charcas, zona 11, rumbo a ciudad San Cristóbal.

En cercanías de la fábrica de embutidos, a un costado de la Brigada Militar Mariscal Zabala, el eje trasero de un microbús impactó contra una motocicleta. Bomberos asistieron al motorista y una grúa retiró el vehículo involucrado.

Reporte de tránsito al medio dia de este lunes.



Las autoridades de tránsito indicaron que en varios sectores de la ciudad ya se registran lluvias y solicitan a los conductores tomar precauciones ante el asfalto mojado para evitar percances.