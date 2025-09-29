Primos se estampan contra camión estacionado, uno fallece

El piloto, un adolescente de 17 años falleció tras el impacto.
Un accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este lunes 29 de septiembre en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, informaron los Bomberos Voluntarios.
Según el reporte, un vehículo color blanco chocó contra la parte trasera de un camión estacionado a la orilla de la carretera.
Cuatro hombres viajaban en el automóvil; tres fueron trasladados en condición grave al Hospital General San Juan de Dios y el conductor identificado como Carlos Ernesto Carranza Gómez, un adolescente de 17 años falleció en el lugar tras el choque.
Familiares de las víctimas indicaron que los cuatro eran primos; de los cuales resultaron gravemente heridos:
- Axel Geovani López López, de 19 años
- Andy Alexis Gómez López, de 17
- Wilfred David Guerra Gómez, de 19
Los rescatistas emplearon equipo hidráulico para liberar a los ocupantes, quienes quedaron atrapados entre los hierros del vehículo tras el impacto.