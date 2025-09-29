Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Primos se estampan contra camión estacionado, uno fallece

  • Por Susana Manai
29 de septiembre de 2025, 07:08
Los primos se dirigían a su vivienda al momento del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)&nbsp;

Los primos se dirigían a su vivienda al momento del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios) 

El piloto, un adolescente de 17 años falleció tras el impacto. 

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado en ruta al Atlántico deja dos heridos y un capturado  

Un accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este lunes 29 de septiembre en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, informaron los Bomberos Voluntarios. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según el reporte, un vehículo color blanco chocó contra la parte trasera de un camión estacionado a la orilla de la carretera. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Cuatro hombres viajaban en el automóvil; tres fueron trasladados en condición grave al Hospital General San Juan de Dios y el conductor identificado como Carlos Ernesto Carranza Gómez, un adolescente de 17 años falleció en el lugar tras el choque.  

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Familiares de las víctimas indicaron que los cuatro eran primos; de los cuales resultaron gravemente heridos: 

  • Axel Geovani López López, de 19 años
  • Andy Alexis Gómez López, de 17
  • Wilfred David Guerra Gómez, de 19

Los rescatistas emplearon equipo hidráulico para liberar a los ocupantes, quienes quedaron atrapados entre los hierros del vehículo tras el impacto. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar