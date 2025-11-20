La Colchonería abre su tienda insignia y estrena nuevo concepto

La Colchonería inauguró su nueva tienda insignia en zona 9, un espacio que marca la evolución de la marca hacia un concepto integral de descanso y hogar.
Con esta inauguración, la empresa presenta un showroom más grande, diseñado para ofrecer una experiemcia completa que integra diseño, confort y tecnología.
La tienda es la primera en implementar el nuevo concepto "Descanso & Hogar", que amplía la oferta tradicional de camas y colchones hacia una experiencia más completa de interiorismo.
El nuevo showroom incorpora un portafolio ampliado que incluye camas y colchones, sofás y sillones, mesas auxiliares, gaveteros y centros de entretenimiento, así como bases ajustables, cabeceras, linea de blancos.
Como parte de esta expansión, la marca introduce muevas líneas que refuerzam su visión innovadora, entre ellas Muebles Nordic, una colección exclusiva de mobiliario funcional, bases eléctricas articuladas, y nuevas opciones de salas, comedores y accesorios.
Durante la etapa inicial, varios de estos productos estarán dispomibles exclusivamente en la tienda zona 9.
La apertura de esta tienda coincide con un momento clave para lla marca, que celebra 20 años de presencia en Guatemalla, 20 tiendas a nivel nacional, y su expansión regional en Honduras y próximamente en Costa Rica y El Salvador.