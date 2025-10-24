Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Colectivo "Chucho Callejero" invita a apreciar alfombra artística en Centro Histórico

  • Por Selene Mejía
24 de octubre de 2025, 17:52
Colectivo Chucho Callejero invita a no perderse la realización de una alfombra. (Foto: Chucho Callejero)

Colectivo Chucho Callejero invita a no perderse la realización de una alfombra. (Foto: Chucho Callejero)

El artista guatemalteco Jorge Corleto, director del Colectivo Chucho Callejero, invita a apreciar la elaboración de una alfombra artística en un homenaje muy especial. 

OTRAS NOTICIAS: Prepárate para la aventura 4x4, todo lo que necesitas para llegar a Yaxtunilá

El evento para toda la familia se realiza junto a Novafe y se trata de una obra dedicada a la Virgen de la Asunción para conmemorar los 75 años del Dogma de la Asunción de María Santísima.

Fecha

La cita es el sábado 25 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 a. m.

chucho callejero invita reliazación alfombra 3

Lugar

La alfombra se armará frente al Arco de Correos, 12 calle, entre 8ª y 7ª Avenida, Zona 1. En el área se espera el paso de la procesión a las 06:35 p. m.

Acerca del colectivo Chucho Callejero 

Se trata de un grupo de artistas visuales que crean obras de arte en el suelo, especialmente durante la Semana Mayor.  Los creadores lograron notoriedad por sus elaborados diseños con degradado y su trabajo sin moldes, usando el tradicional aserrín de distintos colores. 

El colectivo está formado por artistas como Jorge Corleto, Astrid Tenes, Edwin Ajín, Santos Xocoy, Marcela Corleto y Marvin Sian.

MIRA:

@novafegt El artista guatemalteco Jorge Corleto, director del Colectivo Chucho Callejero @Colectivo Chucho Callejero, invita al público a un evento especial de arte efímero. Este sábado 25 de octubre, el colectivo estará realizando una impresionante alfombra artística dedicada a la Virgen de la Asunción para conmemorar los 75 años del Dogma de la Asunción de María Santísima. Lugar: Frente al Arco de Correos (12 calle, entre 8ª y 7ª Avenida, Zona 1), Centro Histórico, Guatemala. ⏰ Hora de inicio de la creación: A partir de las 11:00 AM. Procesión: Se espera el paso de la procesión a las 18:35 PM. Organizan: NovaFe y Colectivo Chucho Callejero Una gran oportunidad para compartir en familia y celebrar esta hermosa tradición. ¡No se lo pierdan! #procesionesgt #guatemala #ciudaddeguatemala #traficogt #semanasanta ♬ sonido original - novafegt

chucho callejero invita reliazación alfombra 1

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar