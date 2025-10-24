Colectivo "Chucho Callejero" invita a apreciar alfombra artística en Centro Histórico

-

El artista guatemalteco Jorge Corleto, director del Colectivo Chucho Callejero, invita a apreciar la elaboración de una alfombra artística en un homenaje muy especial.

El evento para toda la familia se realiza junto a Novafe y se trata de una obra dedicada a la Virgen de la Asunción para conmemorar los 75 años del Dogma de la Asunción de María Santísima.

Fecha

La cita es el sábado 25 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 a. m.

Lugar

La alfombra se armará frente al Arco de Correos, 12 calle, entre 8ª y 7ª Avenida, Zona 1. En el área se espera el paso de la procesión a las 06:35 p. m.

Acerca del colectivo Chucho Callejero

Se trata de un grupo de artistas visuales que crean obras de arte en el suelo, especialmente durante la Semana Mayor. Los creadores lograron notoriedad por sus elaborados diseños con degradado y su trabajo sin moldes, usando el tradicional aserrín de distintos colores.

El colectivo está formado por artistas como Jorge Corleto, Astrid Tenes, Edwin Ajín, Santos Xocoy, Marcela Corleto y Marvin Sian.

