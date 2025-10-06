Colegio habilita paso peatonal tras derrumbe en carretera a El Salvador (video)

Varios transeúntes lograron pasar gracias al gesto del establecimiento.
Un derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador ha paralizado el paso por los cuatro carriles, generando una fuerte congestión vehicular en todo el sector.
Varios automóviles se han quedado inmovilizados debido al cierre del paso en ambos sentidos.
Por otro lado, varios transeúntes también quedaron atrapados, muchos se vieron obligados a cruzar sobre el lodo con el fin de llegar a su destino.
Sin embargo, un establecimiento educativo, ubicado en el sector, habilitó su paso peatonal para que quienes necesitaran pasar, lo hicieran.
Mira aquí el video:
El video fue compartido en redes sociales, generando admiración y agradecimiento por el gesto de las autoridades el colegio.